«Арсенал» и «МЮ» сыграют в Кубке Англии без красной формы — все ради инициативы, связанной с убийствами в Лондоне

«МЮ» и «Арсенал» сегодня сыграют в Кубке Англии.

Ни одна из команд сегодня не наденет форму с красным цветом, который является основным для двух клубов.

«МЮ» будет играть в синей выездной форме, а «Арсенал» будет в полностью белой. Этот выбор лондонского клуба направлен на привлечение внимания к кампании «No More Red», которая борется с преступностью, а красный цвет символизирует цвет крови.

Инициатива направлена ​​в первую очередь на борьбу с ножевыми нападениями в английской столице.

Матч против «МЮ» станет четвертым разом, когда «канониры» наденут этот белый комплект. Они выиграли в нем только один раз — против «Оксфорд Юнайтед» в Кубке Англии в 2023 году.

Эта инициатива была запущена в 2008 году после убийства 16-летнего болельщика «Арсенала» Бена Кинселлы. Позже был создан фонд, который начал сотрудничать с лондонским клубом и Adidas в 2022 году.

Кампания по-прежнему остается весьма актуальной: недавно в Лондоне произошло трагическое убийство 14-летнего Кейлана Бокассы, который получил смертельное ножевое ранение во время поездки на автобусе.