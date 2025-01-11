Фанат попросил Роналду заценить его Siuuuu: Криш от души посмеялся

Криштиану Роналду недавно реализовал пенальти в ворота «Аль-Охдуда» (3:1) в чемпионате Саудовской Аравии. Это была его первая игра в 2025-м и первый гол.

После игры Роналду раздавал автографы фанатам, один из которых решил показать Кришу, как он делает фирменное празднование португальца.

Португальцу зашло, он от души посмеялся:

Роналду забивает на протяжении 24 лет. Впервые португалец отличился в октябре 2002-го, выступая в составе «Спортинга». С тех пор он забивает в каждом календарном году.