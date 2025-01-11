Месси может вернуться в «Барсу» в январе 2026 года? В новом контракте с «Интер Майами» будет интересный пункт
Лионель Месси вступил в последний год своего контракта с «Интером Майами», который действует до декабря 2025 года. Клуб сейчас работает над продлением еще на один год.
Как сообщается, аргентинец хочет включить в контракт особый пункт, который позволит ему играть в Европе в межсезонье.
Этот поможет Месси оставаться в форме перед чемпионатом мира 2026 года в США, Мексике и Канаде.
Куда Лео может заскочить в Европе, если не в «Барселону»? Ждем возвращения?