😳 Сафонов станет основным вратарем «ПСЖ»? Доннарумма, похоже, на чемоданах... 📦
О возможном уходе Джанлуиджи Доннаруммы из «ПСЖ» известно уже несколько месяцев.
Сегодня Джанлука Ди Марцио потряс соцсети новым слухом – итальянским голкипером интересуется «Интер». Клуб рассматривает подписание игрока будущим летом.
Напомним, действующий контракт Доннаруммы с «ПСЖ» рассчитан до лета 2026-го. C 2015-го по 2021-го Джанлуиджи выступал за «Милан».
Реакция фанатов.
💭 «Был хороший голкипер, но скатился».
💭 «Представьте реакцию фанатов «Милана», если это случится».
💭 «Настоящий змей».
💭 «Не удивлюсь, если перейдет бесплатно».
💭 «Это было бы безумие».
💭 «Когда-то я думал, что «Милан» не сможет ненавидеть его сильнее».