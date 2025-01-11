😳 Сафонов станет основным вратарем «ПСЖ»? Доннарумма, похоже, на чемоданах... 📦

О возможном уходе Джанлуиджи Доннаруммы из «ПСЖ» известно уже несколько месяцев.

Сегодня Джанлука Ди Марцио потряс соцсети новым слухом – итальянским голкипером интересуется «Интер». Клуб рассматривает подписание игрока будущим летом.

Напомним, действующий контракт Доннаруммы с «ПСЖ» рассчитан до лета 2026-го. C 2015-го по 2021-го Джанлуиджи выступал за «Милан».

Реакция фанатов.

💭 «Был хороший голкипер, но скатился».

💭 «Представьте реакцию фанатов «Милана», если это случится».

💭 «Настоящий змей».

💭 «Не удивлюсь, если перейдет бесплатно».

💭 «Это было бы безумие».

💭 «Когда-то я думал, что «Милан» не сможет ненавидеть его сильнее».