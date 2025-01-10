Хусанов из «Ланса» может перейти в «Ман Сити». Это позволит ему войти в эксклюзивный список игроков АПЛ

Статистический ресурс Opta поделился интересным фактом о возможном трансфере защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова. Если игрок сборной Узбекистана все-таки станет игроком «Манчестер Сити», то он станет первым и, возможно, надолго единственным представителем своей нации в лиге.

Таких футболистов не так много и все они представлены на картинке. В список попали:

− Генрих Мхитарян (Армения);

− Хамза Чоудури (Бангладеш);

− Фредерик Нимани (ЦАР);

− Онель Эрнандес (Куба);

− Хуниор Фирпо (Доминикана);

− Гуннар Нильсен (Фарерские острова);

− Дэнни Хиггинботам (Гибралтар);

− Натаниэль Мендес-Лэйнг (Гватемала);

− Жорди Амат (Индонезия);

− Али Аль-Хамади (Ирак);

− Виктор Ваньяма (Кения);

− Дилан Керр (Мальта);

− Али Аль-Хабси (Оман);

− Зешан Рехман (Пакистан);

− Нил Этеридж (Филиппины);

− Райан Донк (Суринам);

− Махмуд Дауд (Сирия);

− Мбвана Саматта (Танзания).

А вы слышали эти фамилии?