Хусанов из «Ланса» может перейти в «Ман Сити». Это позволит ему войти в эксклюзивный список игроков АПЛ
Статистический ресурс Opta поделился интересным фактом о возможном трансфере защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова. Если игрок сборной Узбекистана все-таки станет игроком «Манчестер Сити», то он станет первым и, возможно, надолго единственным представителем своей нации в лиге.
Таких футболистов не так много и все они представлены на картинке. В список попали:
− Генрих Мхитарян (Армения);
− Хамза Чоудури (Бангладеш);
− Фредерик Нимани (ЦАР);
− Онель Эрнандес (Куба);
− Хуниор Фирпо (Доминикана);
− Гуннар Нильсен (Фарерские острова);
− Дэнни Хиггинботам (Гибралтар);
− Натаниэль Мендес-Лэйнг (Гватемала);
− Жорди Амат (Индонезия);
− Али Аль-Хамади (Ирак);
− Виктор Ваньяма (Кения);
− Дилан Керр (Мальта);
− Али Аль-Хабси (Оман);
− Зешан Рехман (Пакистан);
− Нил Этеридж (Филиппины);
− Райан Донк (Суринам);
− Махмуд Дауд (Сирия);
− Мбвана Саматта (Танзания).
А вы слышали эти фамилии?