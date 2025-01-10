«Барселона» приготовила для Де Йонга суровый ультиматум. Все зависит от его ответа на предложение контракта

Хавбек «Барселоны» Френки де Йонг все еще остается одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба. Больше нидерландца в команде зарабатывает только Роберт Левандовски − 33,3 млн евро против 25,2 млн.

Долгое время каталонцы пытаются переподписать контракт с хавбеком, чей контракт истекает уже в следующем году. Обычно в таких случаях игроков продлевают или продают, ведь зимой они могут свободно вести переговоры с любой командой, чтобы уйти туда летом бесплатно.

Этот очевидный факт осознают в «Барселоне». По этой причине, как передает Diario Sport, Френки де Йонгу поставили ультиматум: в случае если он откажется продлить контракт с клубом или не согласится на трансфер, его отправят на трибуны.

Источник не уточняет о сроках, когда Де Йонг должен определиться с будущим. Как бы там ни было, было бы странно увидеть не по игровым причинам вне заявки игрока с настолько большой зарплатой.

А вы как думаете, правильно ли поступает клуб? Пишите в комментариях.