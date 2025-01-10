🍕🤬 Британский Domino's – хейтеры «МЮ»? А как еще это объяснить?

Наверное, большинство из вас знакомы с такой крупной сетью пиццерий, как Domino's?

Так вот. В Великобритании ресторан известен еще и большой любовью к шуткам. Футбольным шуткам. А может... это и не шутки...

На этот раз в соцсетях пиццерии появилась забавная картинка, подписанная фразой «Игроки мирового класса в клубах топ-6».

Разумеется, фанаты «красных дьяволов» возмутились.

💭 «Пустая ненависть».

💭 «Не могу поверить, что здесь есть Эдегор, но нет Бруну».

💭 «Взрослые мужики бомбят из-за поста пиццерии. Не могу поверить».

💭 «Эдегор и Сака? Понятно».

💭 «Ну уж давайте тогда и Кайседо сюда».

💭 «Сосредоточьтесь на пицце».

💭 «Не фанат «Юнайтед», но Бруну выделяется в их команде». Ответ на заставил себя ждать: «Это не значит, что он – игрок мирового класса».

💭 «Ладно, но что здесь делает Палмер?»

💭 «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» не могут считаться командами топ-6, они в нижней половине таблицы большую часть сезона».

Кого забыли?