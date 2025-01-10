Пенья или Шченсны: статистика «Барселоны» в обороне перед финалом Суперкубка Испании

«Барселона» сумела сохранить ворота «сухими» в полуфинале Суперкубка Испании против «Атлетика» (2:0). Для «сине-гранатовых» это восьмой «сухой» матч в сезоне.

Подопечные Ханси Флика много забивают, но прочности в обороне им хватает не всегда. В прошлом сезоне под руководством Хави команда провела подряд шесть матчей без пропущенных голов, тогда как в этом сезоне серию удалось удержать только в течение двух матчей: «Янг Бойз» (5:0) и «Алавес» (3:0), а потом «Барбастро» (0-4) с «Атлетиком» (0-2).

Травма Марка Андре Тер Стегена заставила Флика изменить планы в обороне: Иньяки Пенья стал основным вратарем команды, а ветеран Войцех Шченсны вернулся с пенсии, чтобы сыграть за «Барселону».

Пенья сумел обеспечить безопасность ворот: за 18 матчей в качестве игрока стартового состава он пропустил 19 голов и отстоял «на ноль» пять раз («Хетафе», «Янг Бойз», «Алавес», «Реал Мадрид» и «Брест»).

В последних двух матчах Шченсны выходил в стартовом составе: «Барбастро» не смог забить «Барселоне» (0-4), как и «Атлетик» (0-2).

Иньяки Пенья может выйти на поле в финале Суперкубка Испании, но после великолепной игры Шченсны в полуфинале, перед Ханси Фликом встанет серьезная дилемма относительно того, какого вратаря выставить против «Реала».