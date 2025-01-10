Туринское дерби: самые горячие болельщицы на трибунах🔥

Завтра в Италии большой матч — туринское дерби в Серии А. «Торино» принимает «Ювентус».

После 18 туров команда Тиаго Мотты занимает пятую строчку в чемпионате, набрав 32 очка, у подопечных Паоло Ваноли уже 19 матчей в активе, но только 21 очко и 11 строчка в Серии А.

В такой ответственный момент футболистов на трибунах будут поддерживать их прекрасные вторые половинки. Давайте разберемся, кого мы увидим завтра во время матча.

Начнем с гостей:

За Мануэля Локателли болеет жена Тесса.

Роза болеет за Тена Комперса.

Франсишку Консейсау поддержит Матильда.

Грета поддерживает Федерико Гатти.

У хозяев поля тоже все хорошо с поддержкой:

За Че Адамса болеет Амелия.

За Сауля Коко болеет Лаура.

За Кароля Линетти болеет Виолетта.

Себастьяна Валюкевича поддержит Лила.