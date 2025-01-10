Туринское дерби: самые горячие болельщицы на трибунах🔥
Завтра в Италии большой матч — туринское дерби в Серии А. «Торино» принимает «Ювентус».
После 18 туров команда Тиаго Мотты занимает пятую строчку в чемпионате, набрав 32 очка, у подопечных Паоло Ваноли уже 19 матчей в активе, но только 21 очко и 11 строчка в Серии А.
В такой ответственный момент футболистов на трибунах будут поддерживать их прекрасные вторые половинки. Давайте разберемся, кого мы увидим завтра во время матча.
Начнем с гостей:
За Мануэля Локателли болеет жена Тесса.
Роза болеет за Тена Комперса.
Франсишку Консейсау поддержит Матильда.
Грета поддерживает Федерико Гатти.
У хозяев поля тоже все хорошо с поддержкой:
За Че Адамса болеет Амелия.
За Сауля Коко болеет Лаура.
За Кароля Линетти болеет Виолетта.
Себастьяна Валюкевича поддержит Лила.