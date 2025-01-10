Дело семейное: Эшли Янг и его 18-летний сын друг против друга в Кубке Англии

Эшли Янг и его сын Тайлер пережили эмоциональный момент перед матчем своих команд «Эвертон» и «Питерборо Юнайтед» в Кубке Англии.

«Эвертон» принимал «Питерборо» в третьем раунде Кубка Англии, 39-летний Эшли и его 18-летний сын Тайлер встретились на «Гудисон Парк» для предматчевой беседы. Оба Янга были заявлены, как запасные.

В итоге «Эвертон» обыграл гостей (2:0), Эшли появился на поле, а Тайлер так и остался в запасе.

У Эшли Янга была блестящая карьера, он выигрывал трофеи с «МЮ» и «Интером», а также с «Астон Виллой» и «Эвертоном». Если его сын сможет приблизиться к уровню своего отца, то сможет гордиться собой.