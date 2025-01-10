У Роналду первый гол в 2025-м – забил с пенальти и посмеялся над вратарем: а почему?

Криштиану Роналду забивает на протяжении 24 лет! Вчера форвард «Аль-Насра» реализовал пенальти в ворота «Аль-Охдуда» (3:1) в чемпионате Саудовской Аравии. Это была его первая игра в 2025-м.

«Лучший способ начать год», – написал 39-летний португалец.

Роналду после гола почему-то начал смеяться над вратарем соперников, прежде чем отпраздновать гол. Почему Криш так поступил – загадка. Но вратарь был недоволен.

Впервые португалец отличился в октябре 2002-го, выступая в составе «Спортинга». С тех пор он забивает в каждом календарном году.