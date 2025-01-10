Беллингем снова не сдержал эмоций: бахнул по голове Маффео во время матча с «Мальоркой»

«Реал» победил «Мальорку» (3:0) в полуфинале Суперкубка Испании.

Винисиус Жуниор и Пабло Маффео снова устроили несколько перепалок во время матча.

Отличился и Джуд Беллингем, который во время одного из эпизодов проходил мимо Маффео и решил легонько треснуть его ладонью по голове:

Беллингем уже не первый раз позволяет себе лишнее. Недавно он показательно пролил воду в сторону вратаря «Валенсии» Столе Димитриевски .