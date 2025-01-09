😳 А вы знали, что Дембеле – скромняга? Усмана попросили назвать футболистов быстрее него – оказалось, это почти все 😬
Усмана Дембеле по праву можно считать лидером атак «ПСЖ».
Будучи не только главной звездой Лиги 1, но и одним из самых техничных и скоростных футболистов, Дембеле попросили сравнить себя с некоторыми игрокам. Вопрос простой: Кто быстрее Усмана?
Оказалось, что таких много.
«Месси? Да, он быстрее меня.
Рэшфорд? Намного быстрее. Сане – быстрее, я сам видел. Винисиус – быстрее. Уокер – быстрее. Для меня он вообще лучший», - сказал Дембеле.
Неожиданно?