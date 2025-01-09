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😳 А вы знали, что Дембеле – скромняга? Усмана попросили назвать футболистов быстрее него – оказалось, это почти все 😬

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Усмана Дембеле по праву можно считать лидером атак «ПСЖ».

Будучи не только главной звездой Лиги 1, но и одним из самых техничных и скоростных футболистов, Дембеле попросили сравнить себя с некоторыми игрокам. Вопрос простой: Кто быстрее Усмана?

Оказалось, что таких много.

«Месси? Да, он быстрее меня.

Рэшфорд? Намного быстрее. Сане – быстрее, я сам видел. Винисиус – быстрее. Уокер – быстрее. Для меня он вообще лучший», - сказал Дембеле.

Неожиданно?

logoРеал Мадрид
logoВинисиус Жуниор
logoУсман Дембеле
logoКайл Уокер
logoКилиан Мбаппе
logoМаркус Рэшфорд
logoПСЖ
logoФилип Фоден
logoЛерой Сане
logoЛионель Месси
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