Уэйн Руни назвал футболиста, с которым хотел бы сыграть во время своей карьеры и это не Лионель Месси😲

39-летний Уэйн Руни навсегда останется в памяти болельщиков как один из лучших игроков Англии.

Руни провел лучшие годы своей карьеры в «МЮ», пять раз выиграв Премьер-лигу и один раз Лигу чемпионов.

Бывший капитан сборной Англии делил раздевалку с такими супер-звездами, как Криштиану Роналду, Пол Скоулз и Рой Кин.

Но был один футболист, с которым Руни не довелось сыграть — бывший полузащитник сборной Франции и мадридского «Реала» Зинедин Зидан.

Выступая на шоу The Overlap Руни объяснил Гари Невиллу, почему он хотел бы видеть в своей команде Зидана.

«Я хотел бы играть с Зинедином Зиданом, так он был хорош. Месси — лучший футболист в истории, но играть с Зиданом было бы потрясающе. Он хладнокровный, спокойный, играет обеими ногами, забивает голы и делает передачи», — заявил Руни.

За свою карьеру француз играл за такие клубы, как «Канн», «Бордо», «Ювентус» и «Мадрид».