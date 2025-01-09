Трент вступил в перепалку с болбоем «Тоттенхэма» и показал ему жест, который не понравился болельщикам хозяев поля🤔

Трент Александер-Арнольд вступил в перепалку с болбоем «Тоттенхэма» во время проигранного «Ливерпулем» со счетом 0:1 матча Кубка лиги.

Через несколько секунд после гола Лукаса Бергвалля на 86-й минуте, вышедший на замену Александр-Арнолд ввязался в перепалку с мальчиком, подающим мячи «Шпорам».

Игрок сборной Англии попытался возобновить игру, установив мяч у самого поля, но болбой убрал его. 26-летний футболист отреагировал, подняв шесть пальцев, очевидно, намекая на победу «Ливерпуля» со счетом 6:3 в Премьер-лиге над «Тоттенхэмом» в прошлом месяце.

Ответный полуфинальный матч Кубка Лиги состоится 6 февраля.