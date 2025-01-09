🤯 «Они выгнали его прямо из автобуса?» «Эвертон» уволил Шона Дайча за три часа до матча Кубка Англии 😱

Английские соцсети содрогнулись от неожиданной новости – «Эвертон» объявил об уходе Шона Дайча с тренерского поста.

Не самое удивительное событие, если посмотреть на таблицу АПЛ, где «ириски» уже обосновались в районе «зоны вылета». Тем не менее, сегодня этой новости не ожидал никто, ведь через несколько часов «Эвертону» предстоит матч 3-го раунда Кубка Англии с «Питерборо».

Сообщается, что на игре командой будут руководить Шеймус Коулмэн и Лейтон Бейнс.

Но фанаты все равно шокированы.

💭 «Смотрю матчи с задержкой из-за провайдера, так что у меня он все еще будет тренером».

💭 «Они его в самолете уволили или прямо из автобуса выгнали?»

💭 «Большинство из нас рады увидеть конец эпохи Шона Дайча, но давайте поблагодарим его за успешное сохранение «Эвертона» в Премьер-лиге при очень сложных обстоятельствах».

💭 «Жаль. Очевидно, что он выложился на полную».

💭 «А они в курсе, что у них игра через три часа? Подождать было нельзя?»

💭 «Большая ошибка».

💭 «Скорее бы уже вылететь».

30 января Шон Дайч отметил бы два года на посту наставника «Эвертона».