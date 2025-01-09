🤯 «Они выгнали его прямо из автобуса?» «Эвертон» уволил Шона Дайча за три часа до матча Кубка Англии 😱
Английские соцсети содрогнулись от неожиданной новости – «Эвертон» объявил об уходе Шона Дайча с тренерского поста.
Не самое удивительное событие, если посмотреть на таблицу АПЛ, где «ириски» уже обосновались в районе «зоны вылета». Тем не менее, сегодня этой новости не ожидал никто, ведь через несколько часов «Эвертону» предстоит матч 3-го раунда Кубка Англии с «Питерборо».
Сообщается, что на игре командой будут руководить Шеймус Коулмэн и Лейтон Бейнс.
Но фанаты все равно шокированы.
💭 «Смотрю матчи с задержкой из-за провайдера, так что у меня он все еще будет тренером».
💭 «Они его в самолете уволили или прямо из автобуса выгнали?»
💭 «Большинство из нас рады увидеть конец эпохи Шона Дайча, но давайте поблагодарим его за успешное сохранение «Эвертона» в Премьер-лиге при очень сложных обстоятельствах».
💭 «Жаль. Очевидно, что он выложился на полную».
💭 «А они в курсе, что у них игра через три часа? Подождать было нельзя?»
💭 «Большая ошибка».
💭 «Скорее бы уже вылететь».
30 января Шон Дайч отметил бы два года на посту наставника «Эвертона».