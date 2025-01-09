🫠 Как же сложно избавиться от Рэшфорда... Желающих мало. Потянут зарплату – еще меньше. Но и это не все 😩
Надежный инсайд поступает от Sky Sports News – Маркус Рэшфорд может остаться в АПЛ, даже если покинет «Манчестер Юнайтед».
По информации канала, «Вест Хэм» проявил предметный интерес к трансферу англичанина.
Тем не менее, пока неясно, как лондонский клуб планирует обеспечить зарплату футболиста. Ожидается, что Маркус все же покинет лигу.
Но зарплата Рэшфорда – не единственная проблема, мешающая трансферу игрока.
Фанаты «молотобойцев» не горят желанием получить такое «усиление».
💭 «Его заработная плата станет огромным препятствием для сделки. Нужно обсуждать снижение».
💭 «Трэшфорду лучше уезжать в Саудовскую Аравию».
💭 «Он и сам не пойдет».
💭 «Вряд ли на это согласится «МЮ».
💭 «Он нам не нужен».
💭 «Зачем он нужен?»
💭 «Лучше выкинуть деньги в мусорку».