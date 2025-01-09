🎥В разгар церемонии Globe Soccer Awards Роналду осчастливил юного фаната. Тому пришлось прорываться через охрану

В конце декабря на Globe Soccer Awards форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил очередную индивидуальную награду. Португальца признали лучшим игроком Ближнего Востока.

Только спустя несколько недель стало известно о красивом поступке, который совершил футболист в разгар официальной части. Из зрительского зала к нему рванул маленький мальчик, на что быстро отреагировал охранник португальца. Криштиану жестом показал, что все в порядке.

Ребенок, конечно же, хотел получить автограф и у него уже была готова для этого майка и футбольный мяч. Роналду расписался и перекинулся парой слов с мальчуганом.

Всю спецоперацию по встрече с кумиром с задних рядов снимал отец ребенка. Все прошло как по маслу.

Вот как все выглядело с более близкого ракурса.

Маленький фанат Криштиану Роналду явно запомнит этот день на всю жизнь.