🎥 Болельщики критиковали, а он спас «Тоттенхэм». Дрэгушин за один эпизод превратился из злодея в гения

В последнее время у «Тоттенхэма» огромные проблемы с защитой. Из-за травм недоступны оба основных центральных защитника − Кристиан Ромеро и Микки ван де Вен. Несколько туров подряд Постекоглу приходится рассчитывать на 18-летнего Арчи Грэя и Раду Дрэгушина.

Последний попал под шквал критики болельщиков после провального матча Кубка Англии против «МЮ», в котором «шпоры» пропустили аж шесть мячей − 3:6. Часть из них поставили в вину Дрэгушина, а оценки румына оставляли желать лучшего.

Однако во второй за три недели игре с «Ливерпулем» именно Раду Дрэгушин стал одним из героев. Он поменял мнение фанатов всего одним эпизодом, в котором спас «Тоттенхэм» от неминуемого гола, а затем был готов выручить и на добивании.

Вот что теперь пишут фанаты в соцсетях:

💭«Как мне кажется, Дрэгушина слишком сильно несправедливо ненавидят».

💭«Все ненавидят Дрэгушина, а он в этом сезоне сделал еще один вынос с линии ворот».

💭«Раду Дрэгушин выворачивает карманы после вчерашней игры».

💭«Я хотел бы извиниться перед Раду Дрэгушиным, я не был недостаточно знаком с его игрой».

💭«Дрэгушин, мое уважение. Этого достаточно для того, чтобы до конца сезона не получать критику (если снова не привезет, конечно). Появиться в важный момент и предотвратить гол на линии.