Безумие на трансферном рынке! Испанский голкипер сменил клуб всего на день – как так?🤯

Испанский вратарь Пау Лопес запомнит последние дни надолго. Летом 2021 года он перебрался в «Марсель» и провел в клубе три хороших года − первый в аренде, а затем как постоянный игрок.

В прошлом году «бело-голубые» забрали у «Аякса» Херонимо Рульи, а Лопеса отдали в годовую аренду «Жироне». За испанцев Пау так и не дебютировал: зимой «Марсель» решил отозвать его обратно. Причем ему даже нашли другой клуб − «Ланс».

Испанец прибыл в его расположение, сделал фото, об аренде объявили официально. «Лансу» потребовалось усиление вратарской линии, так как незадолго до этого они продали в «Ренн» Бриса Самба.

Спустя сутки Пау Лопеса внезапно по требованию «Жироны» отозвали обратно в «Марсель». «Несмотря на то, что мы достигли полного соглашения между «Лансом», «Марселем» и Пау Лопесом, приезд испанского игрока отменен», − говорится в официальном заявлении «Ланса».

Как такое стало возможно?

Как утверждает французский клуб, который теперь остался без вратаря, «Жирона» внезапно сообщила «Марселю» о желании оставить Пау Лопеса до 29 января. «Это условие неприемлемо для «Ланса», который по этой причине отказался от сделки», − написал клуб.

Для чего это нужно «Жироне»? 29 января пройдет последний тур Лиги чемпионов. Испанцы занимают 30 место в общей таблице, тогда как только 24 команд смогут продолжить участие в турнире. Несмотря на это, в «Жироне» заявили, что так как они не смогут дозаявить еще одного вратаря (в списке Пау Лопес, первый номер Пауло Гассанига и трое молодых киперов), то не могут так рисковать. В случае травмы Гассаниги пришлось бы рассчитывать на вчерашних юниоров, ведь 36-летний опытный бэкап аргентинца Хуан Карлос Мартин в ЛЧ играть не может.