🎥 Болельщики «Ливерпуля» подбодрили Трента. Реакция воспитанника клуба их удивила и разочаровала

На фоне слухов о переходе летом свободным агентом в «Мадрид» воспитанник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд провалил матч против «МЮ» (2:2). Его перфоманс усугубил разочарование болельщиков, которые хотят, чтобы защитник остался на Мерсисайде надолго.

В стартовом составе на игру Кубка Лиги с «Тоттенхэмом» вышел не он, а Конор Брэдли. Англичанину предоставили лишь полчаса игрового времени. Оба решения не помогли команде Слота избежать первого за долгое время поражения.

Теперь в социальных сетях появились кадры прибытия Александера-Арнольда на стадион, которые вызвали беспокойство у болельщиков.

Слышно, как один из болельщиков говорит защитнику, что фанаты «все еще за него» и чтобы он «не падал духом», но Трент никак не реагирует.

Болельщики не скрывали разочарования в комментариях:

💭«Он даже не повернулся к ним».

💭«Полный игнор фанатов! Он меня беспокоит. В последнее время его отношение к делу кажется странным, как и его язык тела».

💭«Заметил, что он перестал хлопать фанатам, когда на «Энфилде» идет подавать угловые. Раньше всегда так делал».

💭«Может он шел в наушниках и потому не слышал их?»