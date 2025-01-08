Бренд-менеджер рассказал, сколько стоит рекламный пост у Роналду. Сумма действительно впечатляет 🤑

Время от времени 39-летний Криштиану Роналду публикует в соцсетях спонсорские посты с такими компаниями, как UFL, Saudi Arabia, AVA athletes, Whoop и Herbalife.

Учитывая его глобальную привлекательность, эти сделки не обходятся дешево. Около десяти лет назад португальцу заплатили за рекламу приложения Sportlobster.

Роналду заявил, что это приложение, инвестором которого был Майкл Оуэн, «навсегда изменит отношение болельщиков к спорту». Харри Хьюго, который возглавлял социальный отдел и помогал развивать бренд, а затем стал одним из основателей агентства Goat, рассказал, сколько его бывшая компания выложила за то, чтобы Криштиану написал 30-40 постов.

Спикер назвал это «невероятной сделкой» и отметил, что в наши дни ставка Роналду гораздо выше.

«Мы были первыми, кто заключил сделку с Криштиану Роналду на четверть миллиона фунтов в цифровом формате», − рассказал Хьюго в интервью Rising Ballers. − Это было за год, за треть его социальных сетей. Речь идет о 30-40 постах, посвященных Sport Lobster, со ссылкой на скачивание, и это обошлось в четверть миллиона фунтов».

«Его появление на телевизионной фотосессии обходится в миллион фунтов, а теперь каждая его публикация по любой теме также стоит около этой суммы. Так что тогда это была невероятная сделка. Дошло до того, что каждый его пост приносил нам около двух тысяч скачиваний. У него было сто миллионов подписчиков».

Как подробно описано в книге Football Leaks журналистов Der Spiegel Рафаэля Бушмана и Михаэля Вульцингера, Роналду и его представители получили от Mobily, саудовской телекоммуникационной компании, 920 тысяч фунтов за четыре с половиной часа его времени, которые включали фотосессию, пять подписанных футболок и два рекламных ролика на его каналах в социальных сетях.