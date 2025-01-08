Милота дня😍: Бруно Гимараэс отметил победу «Ньюкасла» над «Арсеналом» вместе с сыном
7 января «Ньюкасл» обыграл «Арсенал» (2:0) в Кубке Лиги, а дисквалифицированный Бруно Гимараэс хоть и не мог помочь своей команде на поле, зато активно поддерживал ее дома, да еще и в хорошей компании.
Полузащитник пропустил первый полуфинальный матч, но вместе со своим Маттео радовался победе «Ньюкасла».
Фанаты оценили:
💬«Рад за «Ньюкасл», за Бруно и за его сына».
💬«Какая прелесть!».
💬«Подрастает еще один болельщик».
💬«Приятно посмотреть».