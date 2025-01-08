Джек Грилиш готов оживить карьеру: есть пять клубов АПЛ, где он может это сделать

Джек Грилиш может покинуть «Манчестер Сити» в январе из-за проблем с физической формой.

Вингер не забивал за «Сити» с декабря 2023 года и был обделен вниманием Пепа Гвардиолы с тех пор, как вернулся после травмы в ноябре. В этом сезоне Джек выходил в стартовом составе всего в шести матчах Премьер-лиги, тренер зачастую предпочитает ему молодого Савиньо.

«Савиньо в лучшей форме, чем Джек, и именно поэтому я выпускаю его. Хочу ли я видеть Джека, который выиграл требл? Да. Хочу. Но я стараюсь быть честным с собой», — заявил Пеп.

Неудивительно, что ходят активные слухи о том, что Грилиш может сменить прописку уже в январе. Давайте посмотрим, какие у футболиста есть варианты.

«Арсенал»

Микель Артета хочет добавить мощи своей команде в январе, так как Букайо Сака должен пропустить несколько недель из-за травмы.

Из «Сити» в «Арсенал» уже перешли Габриэль Жезус и Александр Зинченко, а также Рахим Стерлинг. Может быть и Грилишу найдется место?

«Тоттенхэм»

Грилиша уже несколько лет связывают со «Шпорами».

Сообщается, что «Тоттенхэм» заинтересован в заключении соглашения, которое позволит «Сити» покрыть большую часть зарплаты игрока в размере 300 000 фунтов в неделю.

«Шпорам» нужна помощь, они сейчас занимают 12-е место в Премьер-лиге, хотя продолжают борьбу в Кубке лиги и Лиге Европы, поэтому приобретение Грилиша пойдет им на пользу.

«Ньюкасл»

Летом «Ньюкасл» не смог подписать Грилиша, поскольку не договорился с Эдди Хау, который хотел пригласить правого вингера и звезду сборной Англии Марка Гехи.

Возможно, у клуба получится заполучить Джека сейчас, если они не отдадут предпочтение правому вингеру, имея Энтони Гордона и Харви Барнса, доступных слева.

«Астон Вилла»

Возвращение в клуб своего детства — неплохой вариант, но он, несомненно, расколол бы фан-базу.

В прошлом месяце вингера освистали во время его возвращения на «Вилла Парк». Грилиш отреагировал на освистывание, подняв три пальца, чтобы напомнить болельщикам о том, сколько титулов Премьер-лиги он выиграл.

«МЮ»

Переезд Грилиша в соседний клуб стал бы сенсацией.

«Сити», вероятно, смог бы облегчить фонд заработной платы, если бы Джек ушел навсегда или в аренду.

Грилиш вписался бы в систему 3-4-3 Рубена Аморима в качестве гибкого вингера/ «десятки», позиции, на которой Грилиш выступал на протяжении всей своей карьеры.

Другой вопрос, позволит ли «Сити» ему уйти к непримиримому сопернику — последним трансфером между клубами был Карлос Тевес в 2009 году.