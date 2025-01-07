Перес предупредил трех игроков «Мадрида». Президент клуба недоволен их формой и ждет большего

Команда Карло Анчелотти проводит довольно спорный сезон. Несмотря на то, что «Мадрид» лидирует в Ла Лиге, в Лиге чемпионов клуб идет лишь на двадцатой строке. Это не может не вызывать раздражение у Флорентино Переса.

Испанское издание Fichajes сообщает, что президент «Мадрида» постоянно «анализирует ситуацию» и недоволен формой Родриго, Ферлана Менди и Орельена Тчуамени. Он считает, что они «далеки от ожидаемого уровня», но Анчелотти продолжает поддерживать всех троих.

23-летний Родриго в этом сезоне провел 21 матч, отметившись пятью голами и четырьмя результативными передачами. Однако с приходом Килиана Мбаппе и Эндрика и развитием Арды Гюлера его место в составе стало не таким надежным, как в предыдущие годы. Кроме этого бразильца мучают мышечные травмы.

У 29-летнего Ферлана Менди в конце сезона-2024/25 заканчивается контракт, а в клуб из «Баварии» отправляют Альфонсо Дэвиса.

24-летний Орельен Тчуамени все чаще стал выходить на непрофильной позиции, которую он не совсем любит. В том числе по этой причине его связывали с другим клубом. Сообщали, что им интересуется «Ливерпуль» и команда АПЛ якобы предлагала 41 млн фунтов.