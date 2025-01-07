От Киммиха до Салаха: 10 топовых игроков, которые готовы покинуть свои клубы, как свободные агенты

Несколько звездных футболистов могут уйти из своих клубов абсолютно бесплатно в ближайшие месяцы.

Для них начались последние шесть месяцев по текущим контрактам со своими нынешними работодателями, что означает, что теперь они могут вести переговоры с другими клубами об условиях летнего трансфера.

Неймар

Неймар страдает от травм с тех пор, как покинул «Пари Сен-Жермен» ради денег Саудовской Аравии в 2023 году, на его счету всего 7 матчей за «Аль-Хилаль».

Бразилец уверяет, что будет счастлив продолжить играть в государстве Персидского залива, как только снова будет в форме, несмотря на связи с бывшим клубом «Сантос».

Джонатан Дэвид

Нападающий Джонатан Дэвид окажется в центре внимания в ближайшие месяцы, поскольку его контракт с «Лиллем» истекает.

Канадец был результативен в этом сезоне, забив 17 голов в 26 матчах и блистал в Лиге чемпионов. Его связывают с «Баварией», «Барселоной» и «Ювентусом».

Кевин Де Брюйне

Есть ощущение, что история Кевина Де Брюйне в «Манчестер Сити» подошла к концу, и все указывает указывает на его уход из клуба после девяти лет успеха.

Недавно полузащитник признался, что не было никаких подвижек по новому контракту из-за его постоянных проблем с физической формой. В 33 года, на закате карьеры Кевина связывают переходами в МЛС и Саудовскую Аравию.

Джонатан Та

Сейчас топовые центральные защитники — на вес золото, поэтому возможность подписать одного из них бесплатно летом или по сниженной цене в январе заставит клубы выстраиваться в очередь.

Чемпион Бундеслиги, Джонатан Тах подтвердил, что не будет продлевать контракт с «Байером», и, похоже, «Реал Мадрид», «Бавария», «Барселона» и «Челси» готовы начать за него борьбу.

Альфонсо Дэвис

Эта сага тянется уже некоторое время, но есть ощущение, что мы приближаемся к кульминации.

Левый защитник «Баварии» является желанным игроком для таких клубов, как «Реал Мадрид», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», но он все еще может снова подписать контракт на «Альянц Арене», возобновив переговоры. Все должно проясниться в ближайшие месяцы.

Амад Диалло

Похоже, что лучший игрок «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне, Амад Диалло ухудшит положение своего клуба, покинув его летом.

«Юнайтед» может добиться продления на один год, но считается, что они ведут переговоры о совершенно новой сделке, чтобы вознаградить вингера за его прекрасную форму в сезоне 2024/25, когда он забил 12 голов всего за 1600 минут игрового времени.

Вирджил Ван Дейк

Одна из трех проблем «Ливерпуля» с контрактами — Вирджил ван Дейк.

Центральный защитник намекнул, что хочет продолжить играть на «Энфилде» и, возможно, пытается получить для себя максимально выгодную сделку в 33 года.

Трент Александр-Арнолд

Дыма без огня не бывает, когда речь заходит о трансферных сделках «Реала», а в клубе, якобы, уверены в подписании Александра-Арнолда на правах свободного агента.

Сообщалось даже, что Трент сообщил «Ливерпулю» о своем намерении переехать на «Бернабеу» и присоединиться к близкому другу Джуду Беллингему летом, хотя его интересное празднование в матче с «Вест Хэмом» недавно вселило в некоторых поклонников «красных» надежду, что он все же может остаться.

Мохамед Салах

Останется ли он или уйдет? Изнурительные переговоры по контракту продолжаются пока Мо продолжает блистать: он уже принял участие в 37 голах «Ливерпуля» в 26 матчах этого сезона.

Нападающий в 32 года пытается обеспечить себе лучшие условия, недавно заявив, что он «больше вне, чем внутри клуба». Саудовская Аравия, возможно, является наиболее вероятным местом назначения египтянина, если он решит уйти.

Йозуа Киммих

Несмотря на выгодное предложение от «Баварии», Киммих не хочет продолжать карьеру в Мюнхене.

В 29 лет и на пике своих возможностей один из лучших опорных полузащитников прекрасно знает, что у него есть выбор: на него претендуют «Барселона» и «Манчестер Сити».