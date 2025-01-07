Стивен Джеррард станет дедом в 44 года! Старшая дочь футболиста объявила о беременности🐣
Стивен Джеррард станет дедушкой в возрасте 44 лет. Дочь легенды футбола Лилли объявила, что беременна.
20-летняя инфлюенсер Лилли поделилась новостью в Инстаграм, опубликовав снимок дневника беременности, два положительных теста, два снимка и пару милых детских башмачков.
Она написала: «Наш маленький секрет, лучшая новость, мини-мы уже в пути».
Отец ребенка — Ли Бирн, с которым Лилли встречается с апреля 2022 года.
Джеррард поспешил прокомментировать пост дочери, написав: «Мы не можем дождаться».
Сам Стивен — гордый отец четверых детей. Кроме Лили, у Джеррарда и его супруги Алекс есть дочь Лекси (18) и Лурдес (13), а также сын Лио (8).
Офигеть, куда катится мир?!