«Готов выйти за любую команду и отыграть 90 минут». Легенда «Баварии» в 50 лет — не иначе как ОГО🎥👏

Игрок «Палмейрас» Рафаэл Вейга «взорвал» социальные сети, поделившись видео совместной тренировки с бывшей звездой «Баварии» Зе Роберто, которому в прошлом году исполнилось 50 лет!

Легендарный бразилец завершил карьеру еще в 2017-м году, но отказываться от спортивного режима и не думал.

Зе Роберто, в свое время четыре раза становившийся чемпионом Германии в составе мюнхенского клуба, находится в отличной форме. Болельщики не могли не оценить стараний бразильца в комментариях в социальных сетях.

💬 «Зе Роберто — пример для подражания».

💬 «Да он просто зверь!».

💬 «Впечатляет! Форма Зе Роберто лучше, чем у большинства футболистов!».

💬 «Зе Роберто готов выйти за любую команду и отыграть 90 минут».

💬 «Он и Кака — единственные бразильцы, которые не закончили толстыми алкоголиками или наркоманами».

💬 «Зе Роберто в 50 выглядит лучше, чем я в 23».