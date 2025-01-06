🫵 Эй, ты! Хочешь заработать? Тогда тебе в Саудовскую Аравию – там срочно нужен футболист на четыре месяца. Платят $50 тысяч 💰
Думаете, в Саудовской Аравии ждут только звезд футбола? А вот и нет!
Появилась вакансия «Футболист» – срочная. Контракт на четыре месяца, оклад – $50 тысяч. Клуб не указан, но играть придется в третьем дивизионе.
Уточняем требования:
– Позиция: левый вингер;
– Опыт игры в лигах аналогичного или более высокого уровня;
– Наличие резюме (страницы) на Transfermarkt;
– Отправить видео с нарезкой игровых действий;
– Только свободный игрок или работающий с агентом, который полностью ведет дела футболиста;
– Профессионал.