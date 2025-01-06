💥 Аргентинская журналистка поставила точку в «романе» с Месси

Аргентинская спортивная журналистка Софи Мартинес публично опровергла слухи о романе с Лионелем Месси, назвав их нелепыми.

Началось все во время ЧМ в Катаре, где Мартинес очень ласково объяснялась с футболистом в послематчевом интервью.

Фанаты решили, что не все тут чисто, а Лионель - не такой уж и примерный семьянин.

Кроме того, слухи навредили и семье журналистки:

«Я получила итог, который оказался не так хорош. Моя семья сильно пострадала.

В этом году люди начали говорить все больше и больше об этом. «Что случилось?» «Как он смотрит на тебя?» Подобные вещи вынуждают меня чувствовать себя нелепо и вынуждают объясняться».

Ранее Мартинес призналась, что испытывала сильное одиночество после случившегося. В конце 2023-го она рассталась с коллегой-журналистом Диего Леуко, а новые слухи связывали ее с телеведущим Маркосом Джиноккио.