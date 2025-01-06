🔥 У Роналду появился новый вариант продолжения карьеры: такого предложения Криш точно не ждал

Клуб из высшей лиги Молдовы «Дачия» Буюкань обратился к Криштиану Роналду!

СММ клуба опубликовали сообщение: «Криштиану Роналду еще не продлил свой контракт с «Аль-Наср» и становится свободным для предложений уже этой зимой!

Мы, в «Дачии», считаем, что лучшим решением для продолжения его игровой карьеры является наш клуб, по нескольким причинам.

Во-первых, ему не придется привыкать к другим цветам, мы играем в желто-голубых, во-вторых, мы обещаем ему место в администрации клуба в качестве международного амбассадора академии или тренера детских групп (нужно же с чего-то начинать свою карьеру, прежде чем тренировать «МЮ» или «Реал»)!

Криштиану, мы ждем тебя (и наш комплект тебе идет)!»

Летом у Криштиану истекает контракт с «Аль-Насром», он провел в Саудовской Аравии уже два года.

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