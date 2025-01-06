Экс-игрок сборной США раскритиковал Месси из-за награды от Байдена: Лео даже не пришел за наградой

Лионель Месси пополнил коллекцию еще одним титулом – Президентской медалью Свободы. Гражданскую награду аргентинец получил от президента США Джо Байдена, но лично забрать ее не смог.

Лео пропустил церемонию вручения из-за расписания. «Для меня большая честь получить такое признание. Это огромная привилегия, и я благодарен».

Подобный жест от Месси разозлил бывшую звезду сборной США Алекси Лаласа, который поставил под сомнение сам факт награждения.

«Было смешно и странно присуждать это Месси. Но если вы собираетесь принять эту честь, то найдите способ хотя бы прийти и принять награду».

Аргентинец даже не отправил никого, кто мог бы забрать Президентскую медаль.