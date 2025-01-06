🔥 «Реал Мадрид» нашел неожиданную замену Тчуамени – фанаты в восторге
По информации Relevo, «Реал Мадрид» намерен подписать хавбека «Сосьедада» Мартина Субименди.
Издание утверждает, что полузащитник попал в трансферный шорт-лист королевского клуба. Ожидается, что «сливочные» активируют пункт о выплате отступных в размере €60 млн.
Также уточняется, что руководство «Сосьедада» уверено, что Субименди летом уедет в «Мадрид».
Фанаты «Реала» единогласно поддержали идею трансфера.
💭 «Тчуамени в «Ливерпуль» за €90 млн, а Субименди к нам. Разве не классно?»
💭 «Мы можем легко подписать его сейчас и дождаться летом. Я очень восхищаюсь этим парнем».
💭 «Заплатите эти деньги и возьмите его. Фантастический игрок с отличным профолио для «Реала».
💭 «Субименди за €60 млн. Звучит как солидный вариант, но полузащита «Реала» уже сложена».
💭 «Отличная цена».