🔥 «Реал Мадрид» нашел неожиданную замену Тчуамени – фанаты в восторге

По информации Relevo, «Реал Мадрид» намерен подписать хавбека «Сосьедада» Мартина Субименди.

Издание утверждает, что полузащитник попал в трансферный шорт-лист королевского клуба. Ожидается, что «сливочные» активируют пункт о выплате отступных в размере €60 млн.

Также уточняется, что руководство «Сосьедада» уверено, что Субименди летом уедет в «Мадрид».

Фанаты «Реала» единогласно поддержали идею трансфера.

💭 «Тчуамени в «Ливерпуль» за €90 млн, а Субименди к нам. Разве не классно?»

💭 «Мы можем легко подписать его сейчас и дождаться летом. Я очень восхищаюсь этим парнем».

💭 «Заплатите эти деньги и возьмите его. Фантастический игрок с отличным профолио для «Реала».

💭 «Субименди за €60 млн. Звучит как солидный вариант, но полузащита «Реала» уже сложена».

💭 «Отличная цена».