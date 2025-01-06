Ману Коне из «Ромы» издевался над игроками «Лацио» после победы в дерби: выкладывал мемы в соцсетях

В воскресенье «Рома» победила «Лацио» со счетом 2:0 в матче 19-го тура Серии А.

Полузащитник сборной Франции Ману Коне после игры француз публиковал в социальных сетях мемы, высмеивающие игроков «Лацио».

На одном из таких мемов, опубликованных Коне, француз был запечатлен в рождественской фотосессии, где он позировал как отец с нескольким игрокам «Лацио» в роли детей:

Позднее Коне удалил фотографию.

Говорят, что даже «Рома» посчитала это дурной шуткой со стороны полузащитника.