Ману Коне из «Ромы» издевался над игроками «Лацио» после победы в дерби: выкладывал мемы в соцсетях
В воскресенье «Рома» победила «Лацио» со счетом 2:0 в матче 19-го тура Серии А.
Полузащитник сборной Франции Ману Коне после игры француз публиковал в социальных сетях мемы, высмеивающие игроков «Лацио».
На одном из таких мемов, опубликованных Коне, француз был запечатлен в рождественской фотосессии, где он позировал как отец с нескольким игрокам «Лацио» в роли детей:
Позднее Коне удалил фотографию.
Говорят, что даже «Рома» посчитала это дурной шуткой со стороны полузащитника.