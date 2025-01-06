Трент сильно выбесил Ван Дейка во время матча с «МЮ»: капитан «Ливерпуля» не сдержал эмоций

Вирджил ван Дейк был сильно недоволен игрой Трента Александра-Арнольда в матче с «МЮ».

Правый защитник «Ливерпуля» на протяжении всей игры выглядел откровенно плохо, из-за его ошибок «красные» пропустили оба гола.

Капитан «Ливерпуля» не выдержал и накричал на Трента после второго гола «МЮ».