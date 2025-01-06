Трент сильно выбесил Ван Дейка во время матча с «МЮ»: капитан «Ливерпуля» не сдержал эмоций
Вирджил ван Дейк был сильно недоволен игрой Трента Александра-Арнольда в матче с «МЮ».
Правый защитник «Ливерпуля» на протяжении всей игры выглядел откровенно плохо, из-за его ошибок «красные» пропустили оба гола.
Капитан «Ливерпуля» не выдержал и накричал на Трента после второго гола «МЮ».
Да и говорит, что у него только один скилл - дальние передачи тоже глупо. Он может отдать любой пас, разного диапазона и имеет поставленный удар.
Ему просто надо либо решить куда он идёт, либо нам переждать период зимнего ТО, и надеется, что там его мысли вернутся уже к одной задаче
Ещё до этого матча говорил всегда: когда Трент остаётся 1 на 1 даже с игроком условного Вулверхэмптона, то всегда переживаешь. Никогда нет уверенности в его игре, что он надёжно сыграет, обязательно его кто-то должен страховать рядом