«75 минут они отдавали мяч только Онана». Слот зажег в послематчевом интервью – фанаты «МЮ» закипели 😡

Фанаты «Манчестер Юнайтед» недовольны комментарием Арне Слота после матча с «Ливерпулем».

Голландский тренер не считает, что его команда избежала поражения. Наоборот, Слот уверен, что «скаузеры» упустили победу:

«У них был отличный шанс в конце матча, после чего мы почувствовали некоторое облегчение. Но, на мой взгляд, этот момент не отражает суть игры.

Если вы посмотрите весь матч, то увидите, что у нас было два или три голевых момента в первые 20-25 минут игры. Мы играли против очень хороших футболистов. Я говорил это уже много раз.

Но это также их шанс показать себя с лучшей стороны. В матче против нас, где они могут соревноваться с лучшими игроками в лиге. Теперь все смогли увидеть, что у них также есть классные футболисты.

Матч в основном прошел на их половине. Но в последние 15 минут вы могли видеть, насколько хорошо они могли играть. Если бы они это делали... потому что первые 75 минут они отдавали мяч только Онана.

В последние 15 минут была открытая игра с обеих сторон. Вы могли видеть, как они старались. Возможно, проявив себя лучше, чем могли представить. Но думаю, что в первые 75 минут было видно – мы больше контролировали ситуацию, чем они».

Фанаты «МЮ» категорически не согласились с комментарием Слота.

💭 «Арне Слот смотрел ту же игру? «Юнайтед» 75 минут пасовал Онана? Чушь».

💭 «Был ли Арне на этом матче?»

💭 «Арне Слот смущает сам себя».

💭 «Слот здесь действительно неискренен. «Юнайтед» играл с низким блоком, а Онана не рисковал. Они в основном долго играли с мячом. Это совсем не то, что он говорит».