🎥Санчо возвращается к лучшей форме. Оцените, как он шикарно сыграл при голе Палмера

Летом 2021 года «Манчестер Юнайтед» заплатил «Дортмунду» 73 млн фунтов за Джейдона Санчо. Первые два сезона англичанин играл часто, но не так ярко, а затем у него случился конфликт с главным тренером Эриком тен Хагом.

В какой-то момент казалось, что точка невозврата пройдена и уйти должен кто-то один. Тен Хаг был недоволен отношением Санчо к тренировкам, а затем и публичной реакцией. Сперва Джейдон уехал в аренду в «Дортмунд», но немцы не стали выкупать его контракт. Летом 2024-го за хавбеком пришел «Челси» и не прогадал.

Договор подписали по схеме аренда с обязательством выкупа при определенных условиях и кажется, что в Лондоне Джейдон Санчо стал оживать. За 14 матчей в АПЛ этого сезона у него уже 2+4, а сам игрок как будто бы вновь наслаждается футболом. Посмотрите, как шикарно он сыграл в ничейном матче с «Кристал Пэлас» (1:1), создав момент для Коула Палмера.

Кстати, «Челси» уже решил его выкупить.