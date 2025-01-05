Кин сделал прогноз на матч «МЮ» и «Ливерпуля». Фанатам «Юнайтед» он явно не понравится

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин стал гостем и экспертом предматчевой студии центрального матча тура. Ирландца спросили о том, стоит ли Рубену Амориму изменить подход к игре с «Ливерпулем».

«Им придется это сделать. Если они продолжат делать то, что делали в последние месяц-два, «Ливерпуль» легко их обыграет. Я знаю, что люди говорят: «В футболе никогда не знаешь, что будет дальше, потому что есть история», но если они продолжат в том же духе, то их просто разорвут на части».

«Меня беспокоят игроки, которые не хотят бегать. В этой игре нужно будет бегать. Сила «Ливерпуля» и то, как они сочетают свою игру с игрой между линиями... то, как они атакуют команды, просто фантастика».

«Если «Ливерпуль» будет играть в полную силу, они много забьют «Юнайтед». Они разгромят их. Два года назад было 7:0, и я боюсь, что это повторится. Но если «Юнайтед» выйдет на поле с большей верой... смогут ли они перенести ее из раздевалки и создать искру?»

«Единственная маленькая надежда заключается в том, что несколько недель назад они приехали к «Сити» и вырвали результат. Они спустили их с крючка. Но сегодня им понадобится много удачи».