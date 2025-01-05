Венгер назвал свой лучший трансфер в «Арсенале» – нет, это не он

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что Патрик Виейра, а не Тьерри Анри, был его лучшим трансфером в составе «канониров».

«Лучший трансфер? Зависит от нюансов. Если вы имеете в виду финансовую точку зрения, то можно назвать много вариантов. Может быть, главный кредит доверия, которое я получил в клубе, было завоевано после трансфера Виейра.

Тогда люди спрашивали, почему клуб нанял меня. А потом мы уже подписали Петита, Анри, Овермарса. Думаю, что тренера сильнее всего судят по первым игрокам.

Люди никогда не вспоминают о Ван Перси или Фабрегасе, которые были исключительными футболистами. Робин забил 96 голов за «Арсенал», - сказал Венгер.