«Ливерпуль» предложил Тренту астрономический контракт. У «Мадрида» нет шансов?

В июне 2025 года «Ливерпуль» может лишится сразу трех игроков свободными агентами − Мохамеда Салаха, Вирджила ван Дейка и Трента Александера-Арнолда. Всем троим уже предложили продлить контракты, но пока официально ничего не известно.

31 декабря Пол Джойс из The Times сообщил, что «красные» отклонили предложение «Мадрида» о трансфере правого защитника. Он написал, что «королевский клуб» «установил контакт», но интерес к футболисту был «немедленно отвергнут».

В том же материале журналист утверждал, что между «Ливерпулем» и представителями Трента несколько месяцев ведутся переговоры о новом соглашении.

Теперь Mirror пишет, что лидеры АПЛ «предложили Тренту Александеру-Арнолду» контракт пятилетний контракт на целых 78 млн фунтов.

Источники предполагают, что аналогичное предложение в размере 300 тысяч фунтов в неделю поступит из «Мадрида», но игрок может получить огромную сумму в качестве подписного бонуса, так как, скорее всего, перейдет в команду на правах свободного трансфера.

20 млн фунтов − столько предлагали «мадридцы» за Трента, но «красные», ведущие борьбу в Лиге чемпионов и АПЛ, признали любую сумму «необсуждаемой».

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