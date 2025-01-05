Похоже, Аморим сдается... Из «Спортинга» в «Юнайтед» может перейти не только Дьокереш 😨

Не так давно Рубен Аморим говорил, что не планирует подписывать в «Манчестер Юнайтед» футболистов «Спортинга». Но СМИ пишут обратное.

Mirror Football утверждает, что тренер хочет видеть в «МЮ» защитника Гонсалу Инасиу.

Сделка точно обойдется англичанам в солидные деньги. Есть также вариант выкупа игрока за €60 млн благодаря активации пункта о выплате отступных.

А что думают об этом фанаты «Юнайтед»?

💭 «Везите его, как можно скорее».

💭 «Отличный выбор. Он действительно хорош».

💭 «Кто-нибудь понимает, какой план у Рубена Аморима?»

💭 «А сам сказал, что не собирается подписывать игроков «Спортинга».

💭 «Заинтригован, чтобы увидеть, что из этого выйдет. Тен Хаг тоже привел много своих игроков, но это не сработало...»

💭 «Сначала нужно починить крышу на «Олд Траффорд».