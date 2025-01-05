Похоже, Аморим сдается... Из «Спортинга» в «Юнайтед» может перейти не только Дьокереш 😨
Не так давно Рубен Аморим говорил, что не планирует подписывать в «Манчестер Юнайтед» футболистов «Спортинга». Но СМИ пишут обратное.
Mirror Football утверждает, что тренер хочет видеть в «МЮ» защитника Гонсалу Инасиу.
Сделка точно обойдется англичанам в солидные деньги. Есть также вариант выкупа игрока за €60 млн благодаря активации пункта о выплате отступных.
А что думают об этом фанаты «Юнайтед»?
💭 «Везите его, как можно скорее».
💭 «Отличный выбор. Он действительно хорош».
💭 «Кто-нибудь понимает, какой план у Рубена Аморима?»
💭 «А сам сказал, что не собирается подписывать игроков «Спортинга».
💭 «Заинтригован, чтобы увидеть, что из этого выйдет. Тен Хаг тоже привел много своих игроков, но это не сработало...»
💭 «Сначала нужно починить крышу на «Олд Траффорд».