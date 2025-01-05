😳 «ПСЖ» и «Астон Вилла» планируют самую странную сделку трансферного окна

«ПСЖ» и «Астон Вилла» планируют обсудить очень потенциально интересный трансфер.

«Вилла» может заменить одну из своих звезд на форварда парижан, причем в сделке заинтересованы оба клуба.

Лучший бомбардир английского клуба Джон Дуран, забивший 12 мячей в текущем сезоне, может перейти в «ПСЖ» в рамках сделки по обмену.

По данным Football Insider, «Вилла» готова к переговорам об обмене Дурана на Рандаля Коло-Муани с доплатой.

Француз, как известно, не входит в планы Луиса Энрике и, скорее всего, покинет «ПСЖ» уже в январе.