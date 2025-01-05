Англию накрыло снегом: матч в Ливерпуле даже могут перенести. Фаны шутят, что «МЮ» не хочет играть

Сегодня утром состоялась встреча между городским советом Ливерпуля и полицией по поводу безопасности проведения матча между «Ливерпулем» и «МЮ».

В городе снегопад, и не всем кажется, что это идеальные условия для игры в футбол. После первой встречи решение по матчу так и не было принято, назначили новую встречу через три часа.

Впрочем, никаких проблем с газоном и стадионом нет и не ожидается, а совет с полицией переживают о безопасности болельщиков, которые поедут на матч. До полудня в городе отменены все поезда, отправляющиеся на центральную станцию Лайм Стрит и с нее.

В сети уже появились шутки о том, что «МЮ» это все только на пользу, они и так не хотят выходить на поле, чтобы не проиграть свой пятый матч подряд.

После очередной встречи властей решили, что матч таки состоится. Похоже, «МЮ» не повезло.