🔥 Адольф Хюттер продлил контракт с «Монако». Кто догадался, почему эта новость стала хитом соцсетей? 🤫

Адольф Хюттер продолжит работать с «Монако» до 2027 года. Казалось бы, разве может эта новость привлечь широкое внимание публики? Оказывается, что да. Если ее грамотно преподнести.

Например, так.

Когда объяснять ничего не нужно. Почувствуйте, насколько мы все похожи.

💭 «Реиха подпишут».

💭 «Он вернулся».

💭 «О чем думали его родители?»

💭 «Какого черта? Клянусь, я видел другое имя».

💭 «Пришлось прочитать пост дважды».

💭 «Мой мозг отказывается видеть то, что есть».

💭 «Я знаю, что ты прочитал дважды».

💭 «Ходят слухи, что этот парень хочет полностью захватить французскую лигу».

Три миллиона просмотров за восемь часов – и это без Роналду.

Тоже попались?