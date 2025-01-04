🎥Защитник «Арсенала» привез странный пенальти ударом головой. Повтор может вызвать неприятные ощущения

Лондонский «Арсенал» вновь потерял очки. На этот раз команда Микеля Артеты сыграла вничью с «Брайтоном» (1:1).

«Чайки» пропустили уже на 16-й минуте после удара Нванери, а отыгрались благодаря удару с одиннадцатиметрового. Причем заработали они его очень опасным и редким образом.

Вильям Салиба вел верховую борьбу с Жоао Педро и головой ударил ему практически в висок. Кто знает, чем бы закончился эпизод, если бы француз попал в эту опасную область.

Главный судья матча Энтони Тэйлор ни секунды не сомневался и сразу указал на точку. Вскоре после инцидента АПЛ выпустила заявление, в котором говорится, что фол проверили и его подтвердил VAR.

«Судья назначил пенальти за фол Салиба на Жоаа Педро, что было проверено и подтверждено системой VAR, которая сочла, что контакт был достаточным для назначения пенальти».