🤔 У Роналду есть три варианта продолжения карьеры – все здесь

У Криштиану Роналду есть три варианта продолжения карьеры, если верить информации TEAMtalk.

Португалец может продлить действующий контракт с «Аль-Насром», либо даже заключить новую долгосрочную сделку. Любопытно, что одна из возможных опций для португальца в саудовском клубе - пост генерального директора. Не исключено, что Криштиану получит должность после завершения карьеры или даже в период выступлений в клубе.

Второй вариант – возвращение в Португалию. А точнее – в «Спортинг».

И самый грустный исход – завершение карьеры после ЧМ-2026.

Слухи породили неизбежные вопросы у журналистов, которые Роналду ловко парировал: «Я счастлив, как и моя семья. Мы начали новую жизнь в этой прекрасной стране. Жизнь хороша, футбол хорош. С точки зрения роста личности и отношений с коллективом, мы все еще совершенствуемся.

Для меня большая честь, что лига растет. Многие звездные игроки приходят, чтобы сделать турнир еще лучше. Быть первой звездой, приехать сюда... это честь, но я с нетерпением жду следующие пять-десять лет лиги, которая продолжает рост. Не только главные команды, но и академии.

Я постараюсь помочь стране и лиге достичь новых вершин и закрепиться на этом уровне. Люди видят в Криштиану пример не только на поле, но и за его пределами».

Дайте Рону совет👇