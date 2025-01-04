Летом Мбаппе стал владельцем французского клуба «Кан». Фанаты сильно недовольны последним решением нового руководителя

Лето 2024-го для форварда Килиана Мбаппе выдалось запоминающимся. Он свободным агентом перешел в клуб своей мечты «Мадрид», а также стал владельцем команды.

Семья Мбаппе собиралась вложиться в «Монако», но за монегасков, воспитавших Килиана, попросили слишком много. По этой причине выбор пал на второй вариант − второлиговый «Кан».

Француз рулит клубом меньше полугода, но нелюбовь местных фанатов уже получил. Во время матча между «Каном» и «Клермоном» болельщики вывесили несколько баннеров: первыми они отдали дань уважения бывшему тренеру Николя Себе, которого уволили в декабре, а вторым отправили послание владельцам.

Себе провел в клубе целых 23 года, но несмотря на плохой старт сезона (16 место), в среде фанатов у него была полная поддержка. «Здесь только упорный труд и преданность делают легенды» − гласил первый баннер, на втором написали «Прежде чем блистать на международном уровне, уважайте местных деятелей». Последним обратились к форварду «Мадрида» − «Мбаппе, «Кан» − не твоя игрушка».

По-видимому, «Кан» − плюс одна проблема в копилку Килиана Мбаппе. Форвард продолжает адаптироваться к «Мадриду» и пока кажется, что ему это сделать не удалось.