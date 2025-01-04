😨 «Я испугался». Уильямс вспомнил первые впечатления от игры Ямаля
Нападающий «Атлетик Бильбао» Нико Уильямс вспомнил первую совместную тренировку с Ламином Ямалем.
«Первая тренировка, которую я провел с Ламином... На ней я испугался. Он делал удивительные вещи. Некоторые движения с мячом, его дриблинг...» - признался Уильямс.
Фанаты нашли в словах вингера ответ на давний вопрос.
💭 «Нико до сих пор не знает, что он лучше Ламина».
💭 «Поэтому ты не перешел в «Барсу»?
💭 «Присоединяйся к нему в «Барсе».
💭 «Круто, но сейчас у нас более важные проблемы».
💭 «Так испугался, что отказался от перехода в «Барселону».