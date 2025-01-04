У Кепы пополнение в семье прямо в Новый год: жена родила близняшек😍

Кепа Аррисабалага и его жена Андреа Мартинес завершили 2024 год с главным подарком: рождением близняшек Галы и Мии.

Кепа и Андреа опубликовали трогательную фотографию. «Создание семьи с любовью всей моей жизни — самое прекрасное, что когда-либо случалось со мной», — написала Андреа.

Кепа в 2024 году вернулся в АПЛ, перейдя в «Борнмут» на правах аренды из «Челси». Прошлый сезон он провел в аренде в «Реале».

Андреа — бывшая баскетболистка.