🚨 «Манчестер Юнайтед» готов временно отпустить трех игроков – лишь бы подписать Дьокереша в январе
Издание i Sport утверждает, что «Манчестер Юнайтед» готов пойти на крайние меры ради подписания Виктора Дьокереша в январе.
Англичане готовы отдать сразу трех игроков в аренду, чтобы получить необходимые финансовые средства для подписания шведа. Ожидается, что необходимая сумма составит 80 миллионов фунтов стерлингов.
Болельщики не думают, что это хорошая идея.
💭 «Им не в коем случае не нужно продавать игроков ради этой покупки».
💭 «Нам действительно нужен левый защитник прямо сейчас».
💭 «Дьокереш нужен «Барсе» для замены Левандовски!»
💭 «Как Виктор может пойти в клуб с отрицательной разницей голов?»
💭 «Да, но им нужно продавать игроков, а не отдавать их в аренду».
💭 «У них такой бардак! Им нужно 10 игроков и фланговый защитник».
💭 «Им не в коем случае не нужно продавать игроков ради этой покупки».
Гениально