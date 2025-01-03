🚨 «Манчестер Юнайтед» готов временно отпустить трех игроков – лишь бы подписать Дьокереша в январе

Издание i Sport утверждает, что «Манчестер Юнайтед» готов пойти на крайние меры ради подписания Виктора Дьокереша в январе.

Англичане готовы отдать сразу трех игроков в аренду, чтобы получить необходимые финансовые средства для подписания шведа. Ожидается, что необходимая сумма составит 80 миллионов фунтов стерлингов.

Болельщики не думают, что это хорошая идея.

💭 «Им не в коем случае не нужно продавать игроков ради этой покупки».

💭 «Нам действительно нужен левый защитник прямо сейчас».

💭 «Дьокереш нужен «Барсе» для замены Левандовски!»

💭 «Как Виктор может пойти в клуб с отрицательной разницей голов?»

💭 «Да, но им нужно продавать игроков, а не отдавать их в аренду».

💭 «У них такой бардак! Им нужно 10 игроков и фланговый защитник».